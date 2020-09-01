Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 23 Ağustos akşamı, İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Yolu Mezitler mevkisinde meydana geldi. Osman Murat Özbaş (40) yönetimindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada, aynı yöne giden Ali Dalçık (42) yönetimindeki 06 N 7569 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 06 N 7569 plakalı otomobil karşı yöne geçip, Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerde bulunan 6 kişi yola savruldu, 3 kişi ise araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, olası başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, otomobil içinde sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara Yolu, kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ3 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden Ali Dalçık, eşi Aysel Öztürk Dalçık ile sürücü Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un, hayatını kaybettiği günün doğum günü olduğu ortaya çıktı.KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDISebahattin Cankurt'un otomobilindeki aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş ve yanındaki Saire Özçiftçi (36) yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alındı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu.Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan 16 KHD 36 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Murat Özbaş, 'taksirle birden fazla ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya karışan otomobillerden birinin, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndüğü görülüyor.