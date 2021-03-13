Son dakika... Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım (3) - Son Dakika

Son dakika... Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım (3)
13.03.2021 20:51
Son dakika habere göre TUTUKLANDIBursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen TIR şoförü Faruk Eskiçırak, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Eskiçırak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: BURSA,
Son Dakika Kocası tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın, yaşamını yitirdi 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı 17 yaşındaki trans bireye kezzap atan saldırgan tutuklandı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada