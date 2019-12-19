Bursa'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada sürücü tahliye edildi - Son Dakika
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Bursa'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada sürücü tahliye edildi

6 saat önce

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili davada sürücü tahliye edildi, System.String[]

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi.


Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Cemal Gökhan Çalışkan ve tutuksuz servis midibüsü şoförü Taner Bulut ile mağdurlar, avukatları ve yakınları katıldı.

Olayda kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu'nu kaybeden otomobil sürücüsü Çalışkan, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Çalışkan'ın avukatı Erdal Yıldız da müvekkilinin 2 yıl 17 gündür tutuklu bulunduğunu, yasal tutukluluk süresinin aşıldığını belirterek tahliyesini istedi.

Yıldız ayrıca kaza sırasında aracı Çalışkan'ın kullanıp kullanmadığının tespiti için onu ve Namlucuoğlu'nu sıkıştıkları yerden çıkaran itfaiye ekiplerinin dinlenilmesini talep etti.

Yasal tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle Çalışkan'ın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, daha önce istenen raporların beklenmesin için duruşmayı erteledi.

Olay

Bursa'da, 2 Aralık 2017'de kent merkezine doğru seyreden Taner Bulut'un kullandığı 16 S 2106 plakalı midibüs, Sanayi Caddesi'ndeki hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında aynı yöne giden Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı, Erdoğan Aktürk idaresindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üstüne devrilmişti.

Kazada midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından sürücüler Bulut ve Çalışkan, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Midibüs şoförü Bulut, 5 Nisan 2018'de yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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