Bursa'da 4 metrelik dev kardan adam görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Şahmelek Köyünde köyün gençleri tarafından 4 metrelik dev kardan adam yapıldı. Köyün gençlerinden 7 kişi 2 traktörle birlikte yığdıkları kara şekil vererek 3 saatte dev kardan adam yaptı.

Karacabey'in en yüksek rakımlı kırsal mahallesi olan Şahmelek, her yıl olduğu gibi bu sene de kardan nasibini aldı. Günlerce yağan karla yer yer 1 buçuk metreyi bulan karın yüksekliği ilçe halkını köye çekti. Her gün onlarca kişinin kar manzarasını görmek ve kar topu oynamak için geldiğini belirten Muhtar Recep Özen, "Her yıl karla birlikte köyümüze bir çok insan geliyor. Burada sosyal mesafe kurallarına uyarak kar eğlencesini gönüllerince yaşıyorlar" dedi.

Öte yandan köyün gençlerinin yoğun kar yağışı sonrası bir araya gelerek köyün girişine yaptıkları dev kardan adam ise görenleri hayrete düşürüyor. 2 traktör ve 7 kişilik ekiple 3 saatte tamamlanan kardan adamı görenler yanından geçerken fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor. - BURSA