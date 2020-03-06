Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 kız öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı, System.String[]

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 kız öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gemlik Şükrü Şenol Ortaokulu 8'inci sınıf öğrenci olan 4 kız, Gemlik Sahası'nda oynadıkları futbol maçının ardından esnaftan ve bir zincir marketten yedikleri çiğ köfte sonrası rahatsızlandı. Çevredeki polislerin müdahalesiyle 112 ekiplerine haber verildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrenciler, ortak kullandıkları ürünün, çiğ köftenin yanında bulunan sos olduğunu söyledi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, öğrencilerin alışveriş yaptığı iş yerlerinden numuneler adlı. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.


Futbol, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jorge Mendes'in para aklama soruşturmasında, Falcao'dan elde ettiği gelir de inceleniyor
Olympiakos, Valbuena ile sözleşme yeniledi Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:38:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]