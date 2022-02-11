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Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2) - Son Dakika

Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)

11.02.2022 00:59
Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince sürdürülen, hırsızlık şebekesi operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., Ö.A., V.B., Y.Y. ve Y.Y., 'örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.


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Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi, Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 4 yılda 47 hırsızlık yapan çete çökertildi (2) - Son Dakika
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