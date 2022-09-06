Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın - Son Dakika
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Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın

06.09.2022 06:47
Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın

BURSA'da, 4 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı.

BURSA'da, 4 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı. Otel hızla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Lefkoşa Caddesi'nde bulunan 4 yıldızlı otelin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı otelin çatı kısmında kısa sürede büyüyen alevlerin ardından tatilciler hızla dışarı çıkarıldı. Birçok tatilci valizlerini alarak otelden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.Alevler itfaiye ekiplerince kısa söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otelin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 4 yıldızlı otelde korkutan yangın - Son Dakika
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