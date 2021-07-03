Bursa'da 40 yıllık hastane böyle yıkıldı - Son Dakika

BURSA'da, 40 yıl önce ilk branş hastanesi olarak açılan ve yılda ortalama 15 bin bebeğin dünyaya geldiği Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi'nin önceki gün başlayan yıkım çalışmasına devam ediliyor. Kontrollü yıkım anı, kameralara yansıdı.

Kentte, 1981 yılında, 125 yatak kapasitesi ile ilk branş hastanesi olarak yapılan Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi'nin önceki gün başlanan yıkım çalışması sürdürülüyor. Bursa ilçeleri, Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok bölgesinden başvuru alan tarihi hastanede yılda ortalama 15 bin bebek dünyaya geldi. Deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve riskli yapı raporu bulunması nedeniyle uzun süre önce boşaltılan ve 2019'da Bursa Şehir Hastanesi'ne taşınan Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, yıkım ekiplerince kontrollü olarak kepçe darbesiyle saniyeler içinde yıkıldı. Tarihi binanın kontrollü yıkılma anı ise anbean kameralara yansıdı.