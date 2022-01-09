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Bursa'da 41 yıllık esnaf odası başkanı güven tazeledi - Son Dakika

Bursa'da 41 yıllık esnaf odası başkanı güven tazeledi

09.01.2022 18:03
Bursa'da 41 yıllık esnaf odası başkanı güven tazeledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 41 yıldır başkanı olan Fahrettin Bilgit, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 41 yıldır başkanı olan Fahrettin Bilgit, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yenişehir Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulunda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut başkan Fahrettin Bilgit, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden bu göreve getirildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla güzel ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Belediye olarak sivil toplum kuruluşlarına her zaman desteklerinin devam edeceğini belirten Aydın, Bilgit'in 41 yıldır başkanlık yaparak bu anlamda büyük başarıya imza attığını dile getirdi.

Üyelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Bilgit ise zor dönemden geçen esnafa destek olduklarını belirtti.

Fahrettin Bilgit başkanlığındaki yeni yönetimde İsmail Savaş, Bülent Tuğral, Basri Açar, Mürsel Özay, Ahmet Mutlu ve Hasan Gözler yer aldı. Denetim kuruluna ise Erdinç Karabay, Gökhan İlhan ve Emre Çevik seçildi.

Genel kurula, siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla bazı odaların başkanları ve üyeler katıldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Yenişehir, Şehit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 41 yıllık esnaf odası başkanı güven tazeledi - Son Dakika


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