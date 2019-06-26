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BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

1 saat önce

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi.

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi.
Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.
BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:22 Kaynak: DHA
Jandarma, Bursa, Güncel
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