Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

30.12.2020 08:53
Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

BURSA'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

BURSA'da polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte 1 kişinin kaçak sigara sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, bir adet sigara sarma makinası, 4 bin adet boş makaron, 8 kilo bandrolsüz kaçak tütün ile satışa hazır halde 45 bin paket içi doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacak.


Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Hisarcık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 45 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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