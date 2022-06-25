Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması - Son Dakika
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Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması

25.06.2022 03:44
Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması

BURSA'da, 450 polisin katılımıyla 'Dinamit-2' uygulaması gerçekleştirildi.

BURSA'da, 450 polisin katılımıyla 'Dinamit-2' uygulaması gerçekleştirildi. Umuma açık eğlence mekanlarına düzenlenen eş zamanlı baskınlarda TAPDK belgesi bulunmayan bir işletmede 146 içkiye el konulurken, eksik evrakları bulunan 39 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulama kapsamında düzenlenen trafik denetimlerinde ise 49 araç sürücüsüne 89 bin 650 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 450 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde 'Dinamit-2' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliği koordinesinde düzenlenen uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçe Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

49 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE TOPLAM 89 BİN 650 TL CEZA

Hareketli ve sabit yapılan uygulamalarda denetlenen umuma açık 90 eğlence mekanından eksik evrakları bulunan 39 işletmeye cezai işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde kontrol edilen 486 araçtan evrakları eksik olan 49 araç sürücüsüne 89 bin 650 TL para cezası uygulanırken, alkollü araç kullanırken yakalanan 5 sürücüye işlem yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da 450 polisin katılımıyla 'Dinamit- 2' uygulaması - Son Dakika
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