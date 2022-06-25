Bursa 'da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Dinamit-2" uygulamasında 5 aranan şahıs tespit edilirken, eksik belgeleri olan 486 araç sürücüsüne toplam 89 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 450 polisin katılımıyla 'Dinamit-2' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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