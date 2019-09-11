Bursa'da 48 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı

BURSA'da, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İnegöl
'ün kırsal Kurşunlu
Mahallesi Barajı mevkiinde bulunan ormanlık alanda inceleme yapan İnegöl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ormanın bir bölümünde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Tespit edilen alana fotokapan sistemi kuran ekipler, 2 kişinin düzenli olarak kenevirlere bakım yapmaya geldiğini tespit etti. Kenevir
bakımı yapmak için alana gelen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler H.G. (34) ve İ.D.'yi (41) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Bölgede detaylı inceleme yapan ekipler 48 kenevir bitkisine el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.