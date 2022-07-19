Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu! - Son Dakika
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Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!

19.07.2022 11:29
Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda kavga ettiği 5 akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan 23 yaşındaki Osman Ekin, polis ekipleri tarafından ormanda çıplak halde bulundu. Gözaltına alınıp tutuklanan Ekin'in, madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

15 Temmuz'da Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Osman Ekin, alevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (43), amcası F.E. (60) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (64) ile tartıştı. Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (49) ve R.G.'yi (43) de yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.E., R.G. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

ÇIPLAK HALDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu. Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı.

İFADE VERMEDİ

Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu! - Son Dakika
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