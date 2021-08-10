5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 ANH 237 plakalı midibüs, Büyükşehir Belediyesine ait 16 TBH 29 plakalı halk otobüsü ile 16 BUT 61, 16 MDP 60 ve 43 DD 130 plakalı otomobiller, Ovaakça Mahallesi İstanbul Caddesi'nde çarpıştı. Midibüs, çarpışmanın etkisiyle şarampole savrularak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan 6 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.