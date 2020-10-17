Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı - Son Dakika

Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı

17.10.2020 11:09

Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi Sinan Paşa Külliyesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi Sinan Paşa Külliyesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

1580 yılında 2. Selim Han zamanında Sadrazam Sinan Paşa tarafından yaptırılan Sinan Paşa Külliyesi, geçtiğimiz yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Yenişehir Belediyesi tarafından BEBKA ile birlikte yürütülen ve daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir Ticaret Odası'nın da dahil olduğu projelerle yeniden hayat bulan Sinan Paşa Külliyesi bünyesinde eğitim alanlarından lokantadan cami ve toplantı salonlarına kadar birçok kısım bulunuyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizden önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldı. 1580 yılında 2. Selim zamanında Sadrazam Sinan Paşa tarafından yaptırılan bir külliyedeyiz. BEBKA ile birlikte ortak projemiz vardı. Biz bu projenin içine ilçe Milli Eğitim ve Yenişehir Ticaret Odası'nı dahil ettik. Buranın içinde öğrencilerimizle ilgili kurslarımız var. Yetişkinlerle, mezun olmuş üniversitelilerle projeler yürütüyoruz. Burasının 1 Nisan'da açılışı yapılması gerekiyordu ama pandemiden dolayı açılışını yapamamıştık. Burada 360 kadın mikro krediden faydalanıyor. Üniversiteli öğrencileri danışmanlarla birlikte proje üretiyorlar. Ev hanımlarımız el emeği göz nuru işlerini yaparak evlerine katkıda bulunuyorlar. Hepsinden önemlisi, salgın sürecinde maske üretimi gerçekleştirdik. Bizim kendi eşlerimiz dahil ramazanda iftardan sahura kadar maske üretimi yaptık. Haftalık 10 bin adet maske üreterek, maskenin en sıkıntılı sürecinde Yenişehir halkına maskelerimizi ev ev ulaştırdık" dedi.

Ayrıca ev hanımlarının burada yemek yaptıklarını da dile getiren Aydın, "Burada kar gayesi gütmüyoruz. Sadece ev hanımlarına istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Toplantı salonlarımız var, meslek odaları burada toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Buradan da ücret talep etmiyoruz. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz geldiğimizde burada boyuma yakın otlar ve dikenler vardı. Burayı kısa sürede temizlettik. Yenişehir halkı burasını yeni yeni keşfediyor. Biz de daha iyi projeler üretmek istiyoruz. Burası sadece dışarıdan bakılan bir bina değil, içinde gezilebilen bir merkez haline geldi" şeklinde konuştu.

Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı
Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı

Sinan Paşa, Yenişehir, Sadrazam, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 5 asırlık tarih ayağa kalktı - Son Dakika

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