Bursa'da 5 ayrı noktada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastikleri ateşe verildi. Yangın itfaiye ekiplerince işyerlerine sıçramadan söndürülürken Polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı

Olay, saat 24.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta meydana geldi. Bir işyerinin önündeki istifli olan keresteler, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Avarlar Sokak'taki birbirine yakın 5 farklı alandaki istifli keresteler alev alev yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucunda mobilya fabrikasında küçük çapta hasar oluştu.

Aynı dakikalar da Mahmudiye Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan lastikler ve sokak başındaki çöpler ateşe verildi. 5 farklı yerdeki yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, yangının kundaklama olduğunu değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA