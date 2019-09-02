Bursa'da 5 bin kadın ve genç bu merkezde meslek eğitimi alacak

20 bin nüfuslu Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı öncülüğünde Tanap desteğiyle Halk Eğitim Merkezi Yenileme Projesi törenle hayata geçirildi.

BURSA - Bursa'nın Uludağ'ın eteklerinde kurulu Orhaneli ilçesinde Yıldız Sarayı Vakfı öncülüğünde Tanap Sosyal ve Çervesel Yatırım Programları tarafından finanse edilen Halk Eğitim Merkezi Yenileme Projesi hayata geçirildi. 20 bin nüfüslu ilçede 5 bin kadın ve gencin; unutulmuş el sanatlarının yanısıra, el halısı dokumacılığı, geleneksel sanatlar, kuaförlük, dikiş atölyesi, bilgisayar ve yemek kursu gibi eğitimlerden yararlanması hedefleniyor. Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Zeynep Karahan Uslu, Anadolu şehirlerinden sonra ilk kez ilçe ölçeğine odaklandıklarını bunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Orhaneli'ndeki görkemli açılışa Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Prof Zeynep Karahan Uslu'nun yanısıra; Eski İçişleri Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Prof Zeynep Karahan Uslu, Orhaneli'nin Osmangazi'nin ilk savaşlarına sahne olduğunu hatırlatarak, "Bu ülke kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte değişim ve gelişim istiyor. Bu ülke bunu talep ediyor. Bu ülke, iş, istihdam, özgürlük istiyor. Bu ülke nitelikli bir hayat talep ediyor. Bütün bunların yetişkin düzeyindeki en önemli adreslerinden birisi Halk Eğitim Merkezleri. Biz bu yapıları değerlendirirsek, geleceği yeniden biçimlendirebiliriz. Hayallerimize ket vurmayalım. Açılmamış kanatların büyüklüğünü hiç bilemeyiz. Kanatlarımızı sonuna kadar açmaya cesaret edelim. İşte burası tam da bu hedefin yeri. Kadınlarımız ve gençlerimiz yeter ki kanatlarını açsınlar. Ülkemizin de kendilerinin de gücüne güç kattıklarını görecekler"dedi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da, "Bu hizmet için Orhaneli'nin seçilmesi bizleri mutlu etti. Orhaneli kendisine ne kadar hizmet yapsak daha fazlasına layıktır. Tarihin bize emaneti olan bir değerimizdir. Orhaneli'ne bizim elimizden ne gelirse yapacağız. Ama Orhaneli zaten kendi başına bizim çocuklarımızın bizim gelecek neslimizin hatırlarından hiç çıkarmaması gereken, hep hatırlarında tutması gereken değerlerin adıdır" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Unutulmuş yüz tutmuş geleneksel sanatları canlandırmak, kadın ve gençleri bu alanlarda üretken hale getirip satış zincirleri oluşturmasına ve istihdama katkı sağlanması, Yıldız Sarayı Vakfı gibi STK'ların yaptığı bu katkılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da Halk Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen binanın daha önce FETÖ terör örgütüne ait olduğunu ifade ederek, bundan sonra burasının vatandaşların yararına kullanıldığını ifade etti.

Kurdela kesiminin ardından Uslu, Ala ve Canbolat Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyerleri ziyaret edip eğitimler hakkında bilgi aldı. Prof Zeynep Karahan Uslu, kadınlara girişimcilik eğitimi ve Kosgeb eğitimi almalarını, birkaç kişi biraraya gelmelerini tavsiye etti.

Halk Eğtiim Merkezi bünyesindeki minikler de misafirlere ziyaret esnasında küçük bir konser verdi.

Açılış protokolün plaket takdimi ve hediyeleşmesiyle son buldu.