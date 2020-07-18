Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın girişine bırakılan elektrikli bisikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kilidi kırılarak, 5 dakikada çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın girişine bırakılan elektrikli bisikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kilidi kırılarak, 5 dakikada çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı, 30 Haziran günü, Kemalpaşa Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yusuf Doğan'ın, evinin olduğu apartman girişine bıraktığı elektrikli bisiklet, sabah saatlerinde kilidi kırılarak, çalındı. İşe gitmek için evden çıktığında elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Doğan, aynı sokaktaki başka bir apartmana ait güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, bir kişinin yaşadığı apartman çevresinde kısa süre bekledikten sonra binaya girip, elektrikli bisikletini alıp gittiğini gören Yusuf Doğan polise şikayetçi oldu. Polis de şüphelinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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