Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu - Son Dakika
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Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu

04.07.2022 13:21
Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu

Bursa'da, 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha görülmeyen ve hakkında kayıp ilanları verilen 16 yaşındaki Merve Bengi, parkta polis ekipleri tarafından bulundu.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Merve Bengi 29 Haziran'da evden ayrıldı. Bengi'nin telefonuna ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi.

Ailenin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

PARKTA OTURURKEN BULUNDU

Soruşturma başlatan ekipler, Merve Bengi'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kız dün polis ekiplerinin dikkatiyle oturduğu parkta bulundu. Bengi'nin 4 gün boyunca arkadaşlarında kaldığı öğrenildi.

Ailenin günlerdir haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, parkta otururken bulundu

AİLESİNE KAVUŞTU

Merve Bengi ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Panayır mahallesi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu - Son Dakika
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