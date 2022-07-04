Bursa'da Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Merve Bengi 29 Haziran'da evden ayrıldı. Bengi'nin telefonuna ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmaya haber verdi.
Soruşturma başlatan ekipler, Merve Bengi'yi bulmak için çalışma başlattı. Genç kız dün polis ekiplerinin dikkatiyle oturduğu parkta bulundu. Bengi'nin 4 gün boyunca arkadaşlarında kaldığı öğrenildi.
Merve Bengi ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu - Son Dakika