BURSA'DA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ASEL BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BURSA'DA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ASEL BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ

25.07.2022 18:18

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Asel Aladağ (1), yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Asel Aladağ (1), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Asel Aladağ, apartmanın 5'inci katında bulunan evlerinin balkonun oynadığı sırada aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin düşen bebek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asel bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

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Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti Beşinci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ASEL BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BURSA'DA 5'İNCİ KATTAN DÜŞEN ASEL BEBEK, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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