Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu - Son Dakika
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Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu

31.05.2022 13:14
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 3 yaşındaki çocuğun oturdukları apartmanın 5'inci katından düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 3 yaşındaki çocuğun oturdukları apartmanın 5'inci katından düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun hastanede tedavisi sürerken hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden yabancı uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi hastanenin kapısında gözyaşlarına boğuldu. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu
Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu - Son Dakika


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