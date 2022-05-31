Bursa'da 5'inci kattan düşen çocuk hayata tutundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 3 yaşındaki çocuğun oturdukları apartmanın 5'inci katından düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuğun hastanede tedavisi sürerken hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olay, Baykoca Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden yabancı uyruklu Nana ailesinin 3 yaşındaki çocukları Ömer pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk 5. kattan düşerek ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ailesi hastanenin kapısında gözyaşlarına boğuldu. İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA