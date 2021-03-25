Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3) - Son Dakika

Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3)

25.03.2021 18:59
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3), System.String[]

7 BİNA BOŞALTILDIBursa Valisi Yakup Canbolat, istinat duvarı çöken bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

7 BİNA BOŞALTILDI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, istinat duvarı çöken bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Canbolat, çevredeki 7 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını belirterek, "İlk yaptığımız belirlemelerde bir can kaybımız yok. Uçan kısmın binalara vermiş olduğu zarar var ama ön gözlemle yapılan tetkiklerde de çevredeki binalarda herhangi bir kaymaya rastlanmadı şu ana kadar. Ancak arkadaşlarımız bugün ve yarın çalışmalara devam edecek. Çevredeki 7 bina boşaltıldı. Burada oturan vatandaşlarımızın da rahat mekana taşınması konusunda AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerekli çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın daha sonra binalarına taşınıp taşınamayacağı konularını teknik rapor sonuçlarına göre belirleyeceğiz. Mühendis ekiplerimiz burada. Bugün ve yarın buradaki olaya teknik olarak nasıl müdahale edilecekse öyle yapacağız. Bizi sevindiren kısmı can kaybının olmaması. Kaç evde zarar olduğunu öğrenmek için tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Olay çok yeni. Alt kattaki daireler zarar görmüş vaziyette. Ancak kaç dairenin zarar gördüğünü hasar tespit çalışmasından sonra öğreneceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" dedi.

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,


Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3)
Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (3) - Son Dakika


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