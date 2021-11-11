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Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

11.11.2021 05:11

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Sıla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin çatıya sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları göre mahalle sakinleri apartmanda yaşayan komşularını uyararak binayı tahliye ederken durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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