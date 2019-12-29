Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin iki çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin lira ele geçirildi.

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin iki çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin lira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İnegöl ilçesindeki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evler didik didik arandı. Aramalarda 5 kilo esrar, 10 ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 81 bin lira para ve 19 bin dolar (113 bin lira) ele geçirildi. Yılmaz K. ve Samet Ç. gözaltına alındı.


Uyuşturucu Ticareti, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü
5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın

Son Dakika Haberleri
18:42 Hollanda'da Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika
18:40 Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:40 Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:36 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:36 Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
17:40 Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Son Dakika
17:35 5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]