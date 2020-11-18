5 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Araçta bulunan H.A. ve M.S. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine zulalanmış 5 kilogram metamfetamin yakalandı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolunda bir aracı durdurdu.

Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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