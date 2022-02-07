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Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık" - Son Dakika

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık"

07.02.2022 18:35

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler.

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık"

BURSA Bursa'da bir işyerini soymaya 5 milyon liralık araçla gelen hırsızlar kameraya yakalandı. İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım Anadolu Mahallesinde bulunan ev tekstili fabrikasında meydana geldi. İşyerinin önünden birçok kez geçip keşif yapan hırsızlar fırsat bulunca hemen harekete geçti. Fabrikanın çelik kapısının kilidini parçalayan ve kapıyı kullanılamaz hale getiren hırsızlar, bitişikteki dokuma fabrikasının gece çalışanı tarafından fark edildi. Çalışanın bağırmasının ardından hırsızlar apar topar lüks cipe binerek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların 5 milyonluk lüks ciple gelip sokakta keşif yapma anları ve kapıyı zorlama anları saniye saniye yansıdı. İşyeri sahibi Yunus Tekinalp, "Olay olduğu saatlerde biz evdeydik. Sabah işe geldiğimizde haberimiz oldu. Güvenlik kameralarına falan baktık. Gece saat 4'e doğru lüks bir araçla geliyorlar. 1 şoför, iki kişide yanlarında. Kar maskeli iki kişi araçtan inip kapıyı zorluyorlar. Yan komşumuz 24 saat çalıştıkları için, gece olayı fark ediyorlar. Hırsızlara bağırınca apar topar kaçıyorlar. Biraz maddi hasar var. İşyerinden alabilecekleri çok değerli bir şey yoktu. Laptoplar falan. O lüks araçla buraya gelip ne çalabilirsin ki? Çok saçma bir durum. Bazı insanlarda onur, şeref ve haysiyet olmayınca böyle ufak tefek şeylere soyunabiliyorlar" dedi.

Hırsızların kapıyı kırmak için zorladığını görünce seslenen ve müdahale için dışarı çıkan Emin Sarsıcı, "Gece saat 4 gibi arabanın farlarını görünce yer sahibi sandım. Sonra camdan bakınca iki kişinin kapıyı zorladığını gördüm. Bende bağırınca kaçtılar. Ben kapıyı açıp çıkana kadar gittiler. Hırsız demeye imkan yok. Son model arabayla gelmişler. Ben iki kişi normal kapıyı açıyor sandım. Dışarıya bir parça demirle çıktım. Kapıyı yarıya kadar götürmüşler zaten. 5 dakika daha çıkmasak her şey gidecekmiş" dedi.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine araştırma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelerini her yerde arıyor.

Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi Aracı görünce biz de inanamadık
Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi Aracı görünce biz de inanamadık
Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi Aracı görünce biz de inanamadık

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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi 'Aracı görünce biz de inanamadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler... İşyeri sahibi "Aracı görünce biz de inanamadık" - Son Dakika
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