5 ton 470 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen operasyonda iki iş yerinde sahte bandrollü tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, V.Y. ve Y.Y'ye ait iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 5 ton 470 kilogram sahte ve mükerrer bandrollü tütün, 43 adet sökülmüş mükerrer bandrol buldu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:47 - Kaynak: AA
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