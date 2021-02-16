Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddia edilen futbolcu yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla hakkında dava açılan futbolcunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cevher Toktaş (34), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın yakınları ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Olay günü hastanede görev yapan iki hekimin tanık olarak dinlenilememesi sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs'ta giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.