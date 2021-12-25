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5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika

5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor

25.12.2021 12:09

Bursa'da 5 yılda elektrik, doğal gaz ve sudan toplamda 25 milyon lira tasarruf sağlayan Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi, proje ve çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek oluyor.

Bursa'da 5 yılda elektrik, doğal gaz ve sudan toplamda 25 milyon lira tasarruf sağlayan Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi, proje ve çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek oluyor.

Birimin Yöneticisi Levent Yazıcı, AA muhabirine, Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olduğu dönemde, kamuda büyük bir sıkıntı olan reaktif güç kontrol sistemlerinin doğru çalışmamasından kaynaklanan reaktif cezalarla ilgili 2011 yılında APİS Enerji Verimliliği Projesi'ni hazırladıklarını söyledi. Yazıcı, projeyle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destek programına başvurduklarını anlattı.

Projede, kamu zararının oluşmaması için Yıldırım ilçesindeki 20 okulun reaktif güç kontrol sistemlerinin uzaktan takip edilmesinin ve cezaların önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getiren Yazıcı, 200 bin liralık projenin BEBKA'nın desteğiyle başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti.

Sonraki aşamada projenin Bursa'daki tüm okullara yönelik genişletildiğini anlatan Yazıcı şöyle devam etti:

"15 Haziran 2015'te Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Enerji Verimliliği Projesi başladı. Proje kapsamında Bursa'daki okul ve kurumların enerji verimliliği altyapılarının iyileştirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, fiziki imkanların tespit edilip yatırım potansiyellerinin ortaya çıkması için ön hazırlıklar başladı. BUSKİ ile beraber okulların su sayaçlarını okuyabilmek için GPRS'li sayaç otomasyonu yaptık. Okulların sayaçlarını BUSKİ ile beraber değiştirdik, uzaktan takip sistemiyle 7 gün 24 saat takip ettik. Fatura, ödeme ve diğer bilgileri sistem üzerinden çektik. Ciddi bir verimlilik sağlandı. BUSKİ ile yaptığımız bu çalışma, Türkiye'de örnek çalışmaydı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ile de OSOS'lu sayaç otomasyonu yaptık ve okulların elektrik sayaçları değiştirildi. Yaklaşık 800 okulumuzun elektrik sayaçları uzaktan okunuyor ve elektrik faturaları ve enerji kalitesi sistem üzerinden takip ediliyor. BURSAGAZ, AKSAGAZ ve ARMAGAZ doğalgaz dağıtım firmalarıyla abone bilgisi, bağlantı, fatura, güvence bedelleri gibi konularda iş birliği yaptık."

5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu

Bütün bu çalışmaları takip edebilmek amacıyla bir yazılım sistemi geliştirdiklerinden bahseden Yazıcı, "2015'te Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki teknik öğretmen ve mühendislerle Enerji Verimliliği Portalı 16 (EVeP16) adında bir yazılım alt yapısı oluşturduk. Bu çalışmalarımız sonucunda 2016 ila 2021 yılları arasında Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 25 milyon 451 bin lira enerji tasarrufu yaptık. Bu rakamla Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediği yüzde 15 enerji tasarruf hedefini çok rahat karşılıyor." dedi.

Yazıcı, merkezin Haziran 2020'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından yönergesi onaylanarak Bursa Valiliği bünyesinde Enerji Yönetim Birimi olarak çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Haziranda yapılan çalışmayla hazırlanan bu yönergenin şu anda tüm Türkiye'deki valiliklerde ve kamu kurumlarında uygulandığını belirten Yazıcı, "Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi, Türkiye'nin ilk resmi kamu kurumu özelliğini taşıyan birimdir. Yönergeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile beraber hazırladık. Diğer kamu kurumları ve büyükşehir belediyeleri, yerel yönetimler dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm kurumlar enerji yönetim birimiyle ilgili mevzuat çalışması yapması gerekiyor." diye konuştu.

Bakanlığın kendilerine yeni hedefler verdiğini aktaran Yazıcı, bu hedefler kapsamında Valilik olarak BEBKA ile beraber "Kamu Enerji Yönetim Merkezi" projesine başladıklarını söyledi.

-"Geliştirdiğimiz yazılım ulusal yazılım oldu"

Proje kapsamında, özelde Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki valiliklere bağlı olan kamu kurumlarının enerji yönetimiyle ilgili gerekli teknik ve eğitim alt yapısını oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Yazıcı şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde ise 81 valilik ve bakanlık merkez teşkilatının kullanacağı enerji verimliliği yazılımını oluşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında server merkezi, teknik alt yapı, hizmet içi eğitim merkezi ve enerji yönetim merkezimizin alt yapısı tamamlandı. İkinci aşamaya geçtik. Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Bakanlığında çalışan tüm personeller için Enerji Verimliliği Kursu'nun hizmet içi programını Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile beraber yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı ile de enerji verimliliğiyle ilgili hizmet içi eğitim programlarına başladık. Esas en önemli olan şey yazılımımız. EVeP16 yazılımımız şu anda evep.gov.tr'ye döndü, ulusal yazılım oldu. 19 valilik bu yazılımı kullanabilmek için bizden iş birliği talebinde bulundu. O illerdeki enerji yönetim birimlerindeki yönetici arkadaşların yazılımı kullanabilmesi için yetkilendirme çalışmaları bitti. Önümüzdeki aylardan itibaren hedefimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut tüketmiş olduğu enerji tüketim referans değerlerini belirlemek, cari dönemde o yıl yapmış olduğu enerji harcamalarının referans değerinin altında veya üstünde olduğunu tespit etmek, fazlaysa yapılabilecek olan çalışmaları belirlemeyi amaçlıyoruz."

5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor
5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor

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Türkiye, Enerji, Bursa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yılda 25 milyon lira enerji tasarrufu sağlayan merkez Türkiye'ye örnek oluyor - Son Dakika
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