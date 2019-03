Bursa'da 5 Zehir Taciri Tutuklandı

Bursa'da aralarında 3 kadının da bulunduğu 8 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da aralarında 3 kadının da bulunduğu 8 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sanıklardan 5'i tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın üzerlerinde esrar ve metamfetamin ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, farklı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır paketlenmiş 65 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 6 bin 120 lira, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyette yapılan işlemlerinin ardından yakalanan 10 kişiden 2'si hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, F.Ç., S.A., K.C.P., M.Y., Ö.K.S., A.H., A.M. ve G.E. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.



(İHA)



07.03.2019 18: 26: 38 TSI NNNN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yöneticiliği Bırakıp 'Süt Taksi'yi Kurdu, Siparişlere Yetişemiyor

Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi

Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu