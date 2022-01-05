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Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı - Son Dakika

Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

05.01.2022 16:03
Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

Gemlik Hisartepe Mahallesi 108 evler civarında meydana gelen olayda, kapalı kasa kamyonet 50 metrelik toprak alandan uçtu.

Gemlik Hisartepe Mahallesi 108 evler civarında meydana gelen olayda, kapalı kasa kamyonet 50 metrelik toprak alandan uçtu. Araç içinde bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Hisartepe Mahallesi 108 Evler'in bahçesine, içinde 3 kişinin bulunduğu kapalı kasa kamyonet uçtu. Site sakinlerinin 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdiği kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazazedelere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bir kişi hastaneye götürüldü.

Kazanın oluş sebebi ile alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı
Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı
Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

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Kamyonet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı - Son Dakika
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