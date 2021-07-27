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Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika

Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

27.07.2021 11:42

Uludağ'da dağcılar temmuz ortasında 50 metrelik buz tüneline rastladı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen dağcılar, tünelin içinden geçtikleri anları kameralara kaydetti.

Kış turizminde olduğu kadar yazın da ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ bir birinden ilginç her bölgesiyle şaşırtmaya devam ediyor. Bursalı bir grup dağcı göller bölgesine yaptıkları gezi sırasında, bölgenin daha yukarısında yaklaşık 50 metreye yakın buz tüneli buldu. Yaz ortasında olmasına rağmen halen erimeyen buz tüneli dağcıları şaşkına çevirdi. Uludağın gizli güzelliği, volkanik göllerinin yaz aylarındaki görüntüsü ve nefis manzarası doğaseverleri bölgeye gitmeye teşvik ediyor. 50 metrelik buz tünelinin içerisinden yürüyerek geçen dağcılar o anlarını kamerayla belgeledi.

Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli

FENERLE AYDINLATTILAR

Yaklaşık 40 yıldır Uludağ'ın bir çok bölgesine yürüyüş yaptığını belirten Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, "Üç kişi Çayırlı dere gölü yakınlarında yürüyüş yapıyorduk. Her zaman geçtiğimiz yolumuzu biraz değiştirince burada farklı bir kar buz kütlesi ile karşılaştık. Merak edip içine girdiğimizde karanlık bir tünel ilgimizi çekti. Fenerle aydınlatarak tünel içinde yürüyüşümüzü sürdürdük. Uzakta ışığı görünce tünelin çıkışının olduğu kanaatine vardık ve devam ettik. Tünelin kar ve buz yapısı güven veriyordu. Bu değerlendirme sonucunda tünelden geçmeye karar verdik" dedi.

Yazın ortasında 50 metrelik buz tüneli

İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTI

Yıllardır Uludağ'da gezdiğini ve bugüne kadar böylesine bir buz tüneli ile karşılaşmadığını ifade eden Şentürk, "Yaz mevsiminin ortalarına gelmemize rağmen böylesine özel bir oluşumun, kar, buz olarak varlığını sürdürmesi karşısında çok heyecanlandık. Arazide yaptığımız inceleme sonucunda rüzgarla süpürülen yığma kar kütlesinin bu güne kadar kalabilmesinin nedeni arazi yapısından kaynaklanmakta olduğunu gördük. Güneş ışınlarını etkili bir şekilde görmüyor. Tamamen kuzeye bakan, kanalı andıran akar su yatağı, karların erimesini engelleyici bir mevkide yer alıyor. Daha evvel akar sular üzerinde birçok kar köprüsü görmeye alışığız. Ancak böyle bir oluşuma ilk kez şahit oluyoruz. Bu anlamda Uludağ Milli Parkı sınırları içinde çok özel bir alanı daha tespit etmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Uludağ her mevsim hep farklı oluşumları bünyesinde barındırıyor. Her zaman farklı sürprizlere açık olan bu dağımızı gezdikçe farklı mevsimlerde farklı güzelliklere şahitlik ediyoruz. Dağımızın kıymetini bilelim" şeklinde konuştu.

Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

Uludağ, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika


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