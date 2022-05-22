Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

22.05.2022 13:21
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da bir depoda yapılan aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yasa dışı makaron doldurumunun yapıldığı tespit edilen depoya operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aramada, 50 milyon doldurulmuş makaron, 6 bin 950 kilogram tütün ve 7 makaron doldurma makinesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 13'ü yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılarak, "Yakalanan miktar, tek seferde ele geçirilen en yüksek doldurulmuş makaron yakalamasıdır." ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaronun yakalanmasını sağlayan Bursa Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerini tebrik etti.

Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Osmangazi, Tütün, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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