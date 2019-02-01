Bursa'da 50 Saniyelik Soygun Kamerada
38 dakika önce
Bursa'da 50 saniyelik soygun kameradaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde soymak için girdikleri markette alarmın sesiyle panikleyen hırsızlar, boş kasayı alıp kaçtı.
Bursa
'da 50 saniyelik soygun kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl
ilçesinde gece saatlerinde soymak için girdikleri markette alarmın sesiyle panikleyen hırsızlar, boş kasayı alıp kaçtı. Kaçan hırsızlar bindikleri taksiyle kaçarken kıskıvrak yakalandı.
Olay Kasım Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Servet Koçan'a ait marketinde gece 03.00 sularında karı ve koca ilk önce etrafı kolaçan etti. Ardından parke taşı ve tekmelerle marketin camını kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasıyla panikleyen ikili, içeride bulunan yazar kasayı alarak hızla kaçmaya başladı.
Alarm sesinin etkisiyle komşular tarafından ihbar edilen olayda taksiye binen hırsızlar taksicinin Emniyet ekiplerine bildirmesiyle olayın failleri gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili açıklama yapılan iş yeri sahibi Servet Koçan şunları söyledi: "Gece yarısı karı koca ellerine aldıkları taşla önce marketin camını kırıyor. Bu sıra alarm devreye girince hemen girişte bulunan yazar kasalarını alıp kayıplara karışıyorlar. Olay 50 saniyede olup bitiyor. Kasaların içerisinde fazla para yoktu. Uzun uğraşları sonucu birini açmayı başarmışlar diğerini ise açamamışlar. Olayın ardından emniyet ekipleri hızlı bir şekilde şahısların peşine düşerek, kaçtıkları taksiden indikleri sırada kıskıvrak yakalandılar. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyoruz. Kasalar kullanılmaz halde bize zararları yaklaşık 5 bin TL oldu. Şahıslardan şikayetçiyiz umarız gereken cezayı alırlar."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:44 Kaynak: İHA
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