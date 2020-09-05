Bursa'da, 50 yıldır karikatür çizen sanatçının sergisi açıldı - Son Dakika

Bursa'da, Kültürpark'ta 50 yıldır karikatür çizen sanatçı Kemal Akkoç'un sergisi açıldı.

Kültürpark'ta gerçekleştirilen serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Akkoç'u edebiyat öğretmeni olduğu yıllardan tanıdığını söyledi.

Aktaş, sanatçının Kültürpark'ta açık havada karikatür çizmesinin 25. yıl dönümü dolayısıyla 15 Ağustos1995'te bir sergisinin açıldığını hatırlatarak, "Hocamın sanat hayatının 50. yılı. Yani bir çeyrek asır daha geçmiş üzerinden, yarım asır olmuş. Bu kutlamaya katılmak, benim için onur. Siz karikatürlerinizle bizi hem güldürüp hem düşündürmeye devam edin." diye konuştu.

Akkoç da Bursa'nın kültürüne, sanatına, turizmine, tanıtımına 50 yıldan beri hizmet ettiğini ve bu hizmetten gurur duyduğunu belirterek, "Benim bir büstümün buraya uygun düşeceğini düşünüyorum. Deli Ayten'in heykelini diktiler. Onunki delilikse benimki zırdelilik. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 50 sene bir parkta karikatür çizen biri olduğunu sanmıyorum." dedi.

Daha sonra Akkoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın karikatür portresini taşa çizdi ve Aktaş'a 50. Yıl kitabını hediye etti.