Son Dakika Haberleri: Bursa'da 500 Bin Bez Torba Dağıtılacak

Bursa'da 500 Bin Bez Torba Dağıtılacak

52 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 500 bin bez torba dağıtacak.

Bursa'da 500 Bin Bez Torba Dağıtılacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 500 bin bez torba dağıtacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tayyare Kültür Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliğinde düzenlenen "38. Enerji Verimliliği ve Yeşil Karne Projesi Tanıtım Toplantısı"nda, naylon poşetlerin tüketiminin azaltılması kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Benim attığımın geri dönüşümüyle mi bu ülke kurtulacak?" anlayışının yanlış olduğunun altını çizen Aktaş, "Bu şehirde 3 milyon kişi yaşıyor. Avrupa'da nüfusu 3 milyon olmayan şehirler var. Bu ülkede 82 milyon kişi yaşıyor. Biz sıradan bir ülke değiliz. O yüzden geri dönüşüm konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Öğretmen ve öğrencilerle bu işi yapmamızın nedeni ağaç yaş iken eğilir mantığıdır." dedi.

Naylon poşetleri kullanmak zorunda olmadıklarını vurgulayan Aktaş, "Bursa'da 500 bin bez torba dağıtacağız. 500 bin bez torba dağıtarak çevre kirliliğine son vermek istiyoruz. Ben birçok Avrupa ülkesini gezdim. Bizim gibi birçok şeyi başarmış bir ülkeye naylon poşet kirliliği yakışmıyor." diye konuştu.

Yeşil Karne

"Yeşil Karne", Bursa'daki öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda ödüllendirilmesi kapsamında "Sıfır Atık Projesi"ne paralel yürütülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel
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