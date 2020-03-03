Bursa'da 500 güvercin gökyüzüne salındı - Son Dakika

Bursa'da 500 güvercin gökyüzüne salındı
6 saat önce
Bursa'da güvercinseverler gökyüzüne 500 güvercin bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
Bursa'da güvercinseverler gökyüzüne 500 güvercin bıraktı.
Öz Mustafakemalpaşa Güvercinseverler Derneği, farklı bir organizasyona imza attı. Set boyundaki dernek binası önünde 50 dernek üyesi tarafından 500 güvercin gökyüzüne salındı. Konu ile ilgili Öz Mustafakemalpaşa Güvercinseverler Derneği Başkanı Caner Kale tarafından yapılan açıklamada, "Gayemiz halka kuş sevgisini aşılamak ve gökyüzünde görsel bir şölen oluşturmaktı. Bundan sonra da benzer ve ödüllü faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - BURSA
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