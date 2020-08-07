Bursa'da 500 polisle eğlence mekanlarına 'maske-mesafe' uygulaması - Son Dakika

Bursa'da 500 polisle eğlence mekanlarına 'maske-mesafe' uygulaması
Bursa'da 500 polisle eğlence mekanlarına 'maske-mesafe' uygulaması BURSA'da 500 polisle eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde, konsomatris çalıştıran mekanlara cezai işlem uyguladı.
Bursa'da 500 polisle eğlence mekanlarına 'maske-mesafe' uygulaması
BURSA'da 500 polisle eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde, konsomatris çalıştıran mekanlara cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunduğu bir kişi, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, Allah sizden razı olsun dedi.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından denetimlerin sıklaştırılması için 81 ile valiliğine genelge gönderdi. Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde çok sayıda kontrol noktası oluşturdu. Sabah saat 08.00'de başlayan denetimler, gece geç saatlerde de devam etti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 500 polis memuru gece eğlence mekanlarında maske ve mesafe uygulaması yaptı. Uygulamada müşteriler maske konusunda uyarılırken işletme sahiplerine de hijyen ve mesafe hatırlatması yapıldı.
Denetimler kapsamında toplamda 50 mekana giren ekipler, 25 işyerine sigortasız işçi çalıştırmak, alkollü restoranlarda konsomatris çalıştırmak, kapalı alanda sigara kullanmak, maske ve mesafe kurallarına uymamak gibi farklı suçlardan idari işlem uyguladı. Eğlence mekanında oturan bir vatandaş uygulama yapan ekiplere teşekkür ederek, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, Allah sizden razı olsun dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 04:03
Kaynak: DHA
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