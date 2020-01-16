Bursa'da 536 bin öğrenci tatile giriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 536 bin öğrenci tatile giriyor - Son Dakika

Bursa'da 536 bin öğrenci tatile giriyor

19 dakika önce

Bursa'da 1897 okulda 586 bin 993 öğrenci ve 39 bin 870 öğretmen yarı yıl tatiline giriyor.

Bursa'da 536 bin öğrenci tatile giriyor, System.String[]

Bursa'da 1897 okulda 586 bin 993 öğrenci ve 39 bin 870 öğretmen yarı yıl tatiline giriyor.


Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, ""Ülkemizin 2023 hedefleri arasında stratejik bir öneme sahip olan yerli otomobilimize Bursa olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mesleki eğitimde gösterdiğimiz başarının yerli otomobilimizin üretiminde yer alacak kalifiye teknik elemanları yetiştirmekle taçlandırılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte ülkemize ve şehrimize layık olmak için daha fazla gayret ve istekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarını gözünden sakınan kıymetli velilerim, evlatlarınızı büyütüp yetiştirmek ve okutmak için verdiğiniz gayret takdire şayandır. Bugün alınan karneler, öğretmenlerimizin bir dönem boyunca çocuklarımızla ilgili oluşan kanaatlerinden ibarettir. Karneleri, bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olarak görmeyelim. Çocuklarımızın göstereceği her türlü başarıda yanlarında yer alarak, güven ve inançla desteklerinizi esirgemeyeceğinize inancım tam. Tatil sürecinde çocuklarınızla vakit geçirmeye özen gösterin. Zira gelecekte hem sizin hem de çocuklarınızın hatırasında kalacak en önemli günler, bugünler olacaktır" dedi. - BURSA

Sabahattin Dülger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek

Son Dakika Haberleri
16:49 Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
16:48 ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı… O anlar kamerada - Son Dakika
16:43 Milletvekili Tüfenkci: "Millete hizmetimiz 2020 yılında da ilk günkü aşkla devam edecek" - Son Dakika
16:42 Malazgirt'te av komisyon toplantısı - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 16:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 536 bin öğrenci tatile giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]