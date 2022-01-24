Bursa'da 55 köy yolu kapalı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, devlet karayollarında kar ile ilgili bir sorun olmadığını, yoğun kar yağışının bulunduğu Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde İzmir ve Bursa yönünde tedbir amaçlı TIR geçişlerine

izin verilmediğini açıkladı. Canbolat, 55 kapalı köy yolunu açma çalışmalarının sürdüğünü, bugün yolların açılmasını beklediklerini kaydetti.

Bursa'da basın mensuplarıyla Çekirge Polis Evi'nde biraraya gelen Vali Yakup Canbolat, son yıllarda Bursa'da ciddi anlamda böyle bir kar yağışı görülmediğini hatırlatarak, "Kamuya ait 407 iş makinesi ve 3907 kişilik personel ordusuyla kar yağışına karşı tedbirlerimizi arttırdık. AFAD, yerel yönetimler, karayolları ve sivil toplum kuruluşlarının yanısıra özel sektörden de destek alıyoruz. Özel sektörden de 178 araç görevlendirilmiş durumda" dedi.

Kar yağışının şehrin batısında şu anda daha etkili olduğunu, Mustafakemalpşaa'da 31, Mudanya'da 5, Gemlik'te 2, İznik'te 7, Osmangazi'de de 10 köy yolunun halen kapalı olduğunu hatırlatan Vali Yakup Canbolat, "Bugün itibariyle çalışmaları tamamlamış oluruz. Bütün yolları açmış oluruz" diye konuştu. - BURSA