Bursa'da 55 yıl ceza aldı İstinaf Mahkemesi'nde tahliye edildi - Son Dakika

Sahte diploma ile kekemelik merkezi açan ve 33 vatandaşı tedavi edeceğim diyerek dolandırdığı iddiasıyla, 55 yıl hapis cezası alan şüpheli tahliye olurken, yargılanmasına bir ay sonra başlanacak.



Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve Pelsinvanya Üniversitesi'nden de sertifikası bulunduğunu belirterek 2018'de Bursa'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi açan ve dükkan açan Emre Nuri Korkut, bir hastanın ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Emre Nuri Korkut'un lise mezunu olduğu belirlendi. Kliniğinde sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik ünvan belgeleri ele geçirildi. Emre Nuri Korkut, 2 gün süren işlemlerinin ardından geçen yıl 22 Şubat günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ancak savcının itirazı üzerin Korkut mahkemece tutuklandı.



Mahkeme 55 yıla mahkum etti



Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından açılan davada 33 kişinin şikayetçi olduğu Emre Nuri Korkut, kendisini "Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir. Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları düzelecek miyim sorusuydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyorum, bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır" diye savundu. Yargılama sonunda mahkeme sanığı, her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti.



İstinaf tahliye etti



Sanık avukatı 'Resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığı gerekçesiyle Bursa İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, sanığı tahliye etti. Emre Nuri Korkut'a yurt dışı yasağı konulurken, Bursa Bölge Mahkemesi'nde devam edecek yargılama önümüzdeki ay başlanacak. - BURSA