Bursa'da 56 kırsal mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallelerin yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğünün karla mücadele çalışmalarında 431 personel, 123 araçla görev alıyor.

Ulaşımda sorun yaşanmaması için yağışın başlamasından itibaren teyakkuzda olan ekipler, 17 ilçede 393 mahallenin yollarını kardan temizleyip ulaşıma açtı.

Çalışmalar kapsamında ilçelerden Büyükorhan'da 35, Orhaneli'de 57, Harmancık'ta 29, Karacabey'de 16, Mustafakemalpaşa'da 57, İznik'te 4, İnegöl'de 63, Yenişehir'de 36, Orhangazi'de 6, Osmangazi'de 17, Nilüfer'de 13, Gürsu'da 4, Kestel'de 17, Gemlik'te 3 ve Keles'te 36 mahallenin yolu kardan temizlendi.

Hala kapalı olan 56 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.