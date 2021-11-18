Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın üzerinde ve aracında yaptıkları aramalarda 58 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığını tespit etti.

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