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Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

29.11.2021 10:36
Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K'nin üzerinde ve aracındaki aramalarda 58 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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