Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 58 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K'nin üzerinde ve aracındaki aramalarda 58 kilogram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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