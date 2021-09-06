Bursa'da 582 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı - Son Dakika

- Bursa'da 582 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

1,5 yıl aradan sonra öğrenciler yine bir araya geldi

Okul önlerinde bekleyenler korana virüse davetiye çıkarttı

BURSA - Bursa'da da 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı.

Büyük bir heyecanla okullarına koşan minik öğrenciler eğitim hayatına ilk adımlarını attı. Bu önemli günde minik öğrencileri yalnız bırakmayan aileleri de korona virüse rağmen çocuklarını okulun önünde beklemeye koyuldu. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra çocuklarının yüz yüze eğitime başlamasını heyecanlar bekleyen anne ve babalar, mesafeye ise hiç dikkat etmedi. Yapılan törenin ardından 37 bin 637 öğretmen, bin 920 okulda 582 bin 976 öğrenciyle uzun bir aradan sonra derse girmenin heyecanını yaşadı.

Öğrenciler okuldaki ilk günlerinde okul kitaplarını masalarında hazır buldu. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre; 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 17 Haziran 2022'de sona erecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, Osmangazi ilçesindeki Şehit Murat Atsen İlkokulunda ilk ders zilini çalarken, şunları söyledi; "Öğrencilerimizi pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleri ile karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle geride bıraktığımız zorlu dönemi de göz önüne aldığımızda hepimiz, geçen hafta başladığımız uyum programıyla yaşadığımız mutluluğun ne kadar katlandığı gördük. Yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak geçtiğimiz için heyecanlıyız. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, anne-babalarımız ve çok kıymetli yavrularımızla bir aradayız. Okullarımızda alınan hijyen tedbirleriyle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Velilerimizin endişesi olmasın. Bakanlığımızın liderliğinde, bizlerin kontrolünde tüm önlemler alınmakta ve günlük olarak takip edilmekte. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan kıymetli yavrularımızın her daim yanınızdayız.