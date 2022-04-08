Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

08.04.2022 09:08

Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti.

Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da kuyumcuda altın bozduran yaşlı adamı takip eden kapkaççı yaşlı adamı evine kadar takip etti. Yaşlı adam apartmana girdiği sırada arkasından giren şüpheli 59 bin 750 lirayı alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 1. Acar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli yaşlı adam önce bankaya ardından kuyumcuya altın bozdurmak için yola çıktı. Bu süreçte otobüse de binen yaşlı adamı evine kadar takip eden şüpheli A.Y., yaşlı adam apartmandan içeri girdiği sırada o da arkasından girdi. Poşet içerisinde bulunan 59 bin 750 lirayı alan kapkaççı daha sonra hızla gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik kamerası incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi kısa süre sonra Görükle Mahallesi'nde çaldığı paralarla yakalamayı başardı.

Paraların tamamı yaşlı adama geri verilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan kapkaç anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı
Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı

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Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 59 bin liralık kapkaç kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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