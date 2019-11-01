Son Dakika Haberleri: Bursa'da 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Ekonomi Bursa'da 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulandı

Bursa'da 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulandı

7 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bursa'da 2019'da toplam 594 bin 406 dekar arazide yapılan sulu tarımla ülke ekonomisine 809 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Bursa'da 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bursa'da 2019'da toplam 594 bin 406 dekar arazide yapılan sulu tarımla ülke ekonomisine 809 milyon lira katkı sağlandığını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin yatırımlarıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda, Bursa'da 22 Nisan 2019'da başlayan sulama sezonu, 1 Ekim 2019'da tamamlanmıştır. 2019 yılı sulama sezonunda Bursa ilimiz ve ilçelerimizde toplam 594 bin 406 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bursa il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 594 bin 406 dekar arazide yapılan sulu tarımla ülkemiz ekonomisine 809 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Devlet Su İşleri, Aydın, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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