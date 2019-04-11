Son Dakika Haberleri: Bursa'da 6 Araç Birbirine Girdi: 2'si Ağır, 8 Yaralı

Bursa'da 6 Araç Birbirine Girdi: 2'si Ağır, 8 Yaralı

17 dakika önce

BURSA'da, çevre yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Bursa'da 6 Araç Birbirine Girdi: 2'si Ağır, 8 Yaralı, System.String[]
BURSA'da, çevre yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara- İzmir çevre yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç, Hasan G.'nin (34) arız ayapınca yol kenarına durdurduğu 16 TC 088 plakalı otomobile çarptı. Savrulup, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı. 

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan G. ve Murat B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, diğerlerine olay yerinde müdahale edildi. 

Kaza nedeniyle kapanan çevre yolunun İzmir yönü, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:55 Kaynak: DHA
Ankara, İzmir, Bursa, Güncel
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